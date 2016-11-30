Под Тулой мусор бывшего туберкулезного диспансера свалили в лес

В Тульской области широкую огласку вызвала история с вывозом мусора из бывшего туберкулезного диспансера под городом Алексин.



Вместо специального полигона подрядчик стройки захоронил мусор в овраге в лесной полосе под городом. В соцсетях активно обсуждаются фото свидетелей происходящего.

Позже стало известно о том, что строительный мусор закопали. Однако об отправке отходов на полигон речи пока не идет.

Как сообщает ИА TulaMedia.su, в условиях контракта на утилизацию строительного мусора в качестве заказчика прописан местный минздрав, а в качестве подрядчика — ООО «Фантазия». В условиях контракта значится обязанность подрядчика о вывозе отходов демонтажа. Сумма контракта составляет более 1 млн рублей.

Жители Алексина обратились с жалобой на происходящее в правоохранительные органы, местную прокуратуру, городскую и областную администрации.