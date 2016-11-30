В городах-миллионниках падают цены на жилье

Жилая недвижимость в России дешевеет с начала 2016 года. Москва стала лидером по снижению стоимости средней цены жилой недвижимости на вторичном рынке. С января по ноябрь цена квадратного метра в столице снизилась более чем на 8% - до 172 тыс. рублей, подсчитали эксперты аналитического центра SRG.

В Новосибирске цена за квадратный метр вторичного жилья с начала года снизилась на 6,9% до 56,1 тыс. рублей, в Екатеринбурге на 6,67% - до 66 тыс. рублей.

Также сильное снижение произошло в Самаре, где с начала года средняя стоимость квадратного метра упала на 5,76% до 59,3 тыс. рублей.

Единственным российским городом, где с начала года цены на жилье выросли, оказалась Уфа - стоимость квадратного метра в столице республики Башкортостан поднялась на 0,44% и составила 62,7 тыс. рублей.

При этом, если сравнить ноябрьские цены на жилье с показателями за предыдущий месяц, то небольшой рост (до 0,5%) произошел сразу в десяти городах – Омске, Красноярске, Уфе, Москве, Челябинске, Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. А вот снижение стоимости от 0,65% до 1,83% в сравнении с октябрем эксперты зафиксировали в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Волгограде и Самаре.