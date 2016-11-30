В Уссурийске уничтожили партию «санкционки»

На складе станции Уссурийск сотрудники Россельхознадзора нашли крупную партию фруктов, запрещенных к ввозу в Россию.



Проверка началась после того, как со станции в ведомство сообщили о грушах, прибывших в Россию из Польши в обход санкций. Об этом сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни. После проверки ящики с грушами вывезли на специальный полигон и там уничтожили.

Напомним, в августе 2014 года Россия ввела запрет на ввоз в страну мяса, рыбы, овощей, фруктов и молочных продуктов из США, Австралии, Канады, Норвегии и 28 стран Евросоюза. В прошлом году к этому списку добавили Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн.