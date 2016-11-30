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В Пензе произошло ДТП с участием автобуса, где погиб один человек

В результате аварии пострадал кондуктор

В Пензе произошло ДТП с участием автобуса и легковушки, водитель которой погиб, пострадала кондуктор автобуса. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По данным ИА «Пенза-Пресс», авария произошла утром возле дома № 1Г по улице Луначарского. В результате ДТП легковой автомобиль Toyota врезался в рейсовый автобус ПАЗ. На месте погиб 47-летний водитель иномарки, 22-летняя кондуктор автобуса госпитализирована, а водитель автобуса осмотрен бригадой скорой помощи и отпущен.

В момент ДТП пассажиров в автобусе не было. По данному факту проводится проверка.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В Пензе произошло ДТП с участием автобуса, где погиб один человек

В результате аварии пострадал кондуктор

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