В Пензе произошло ДТП с участием автобуса, где погиб один человек

В Пензе произошло ДТП с участием автобуса и легковушки, водитель которой погиб, пострадала кондуктор автобуса. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По данным ИА «Пенза-Пресс», авария произошла утром возле дома № 1Г по улице Луначарского. В результате ДТП легковой автомобиль Toyota врезался в рейсовый автобус ПАЗ. На месте погиб 47-летний водитель иномарки, 22-летняя кондуктор автобуса госпитализирована, а водитель автобуса осмотрен бригадой скорой помощи и отпущен.



В момент ДТП пассажиров в автобусе не было. По данному факту проводится проверка.