Археологи нашли «кладовую ювелира» на территории ТЭЦ в Пскове

Археологи обнаружили «кладовую ювелира» во время раскопок на территории ТЭЦ в Пскове.

Археолог Елена Салмина рассказала, что основной объем раскопок на этом участке запланирован на 2017 год. По ее словам, такого рода находки нехарактерны для слоев XV–XVI веков.

«Забавно, что такое количество находок ювелирных изделий XI–XII веков найдены как будто вне контекста. Обычно такое количество красивой ювелирки бывает на могильниках или в раннегородских поселениях, а тут они найдены в слоях XV–XVI веков», — уточнила руководитель раскопа.

Салмина сообщила, что найденные артефакты являются частью коллекции ювелирного мастера. По мнению ученых, из золотых украшений планировалось отливать новые.



Во время раскопок в 2003 году на территории ТЭЦ археологи обнаружили постройку, в которой располагалась литейная печь и множество керамических тиглей для литья. Печь была заброшена в XVII веке.

Среди найденных артефактов есть поломанные бронзовые браслеты, гривны, подвески и перстни.