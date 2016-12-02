Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»–«Реал» (Мадрид)

Фото: TASS/Zuma

Главное противостояние европейского футбола состоится в воскресенье в столице Каталонии. После двух подряд ничьих «Барселона» отстает от «Реала» на шесть очков в турнирной таблице чемпионата Испании, и домашняя встреча со своим самым важным соперником может стать последним шансом побороться за золото Примеры. По статистике, нынешней осенью подопечные Луиса Энрике провели свой худший старт в национальном первенстве за последнюю четверть века. Одной из главных интриг является то, что у каталонцев в самом разгаре переговоры со своей главной звездой — одним из двух лучших футболистов современности, Лионелем Месси. После игры руководство «Барсы» проведет первый раунд переговоров с Хорхе Месси — отцом и агентом аргентинского форварда. У «Реала» главной проблемой накануне матча является травма Гарета Бэйла. Зато по-прежнему в отличной форме Криштиану Роналду, на прошлой неделе забивший 30-й гол в нынешнем сезоне Примеры. Он стал первым в истории чемпионатов Испании игроком, семь сезонов подряд забивающим больше 30 мячей.

3 декабря, 18.15. Стадион «Камп Ноу» (Барселона, Испания). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Спринт 7,5 км (женщины). Спринт 10 км (мужчины). Гонка преследования 10 км (женщины). Гонка преследования 12,5 км (мужчины)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Нынешний сезон Кубка мира стартовал в Эстерсунде в прошлые выходные. И для сборной России продолжились провалы прошлого сезона, завершившегося отсутствием медалей на чемпионате мира в Хольменколлене. Четвертое место в смешанной эстафете с лучшей стрельбой стало не самым худшим результатом, но впечатление испортила неудача на последнем этапе Антона Шипулина, проигравшего финиш. Через несколько часов в супермиксте впервые за три года на старт эстафеты на Кубке мира вышла олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 Светлана Слепцова. Однако неудачная стрельба в стойке свела на нет все ее совместные с Антоном Бабиковым усилия. В ближайший уикенд женской и мужской сборным представится последний шанс добиться успеха на первом этапе Кубка мира.

3 декабря. Спринт: 13.45 (женщины), 16.45 (мужчины). 4 декабря. Гонка преследования: 13.15 (женщины), 15.20 (мужчины). Биатлонный стадион (Эстерсунд, Швеция). Прямые трансляции на «Матч ТВ»



Футбол. Чемпионат России. «Ростов»–«Зенит» (Санкт-Петербург)

Фото: ТАСС/Анатолий Медведь

Заключительный матч 2016 года в национальном первенстве станет одним из определяющих для призеров прошлого сезона. «Ростов», несмотря на загруженность в Лиге чемпионов, во внутреннем чемпионате уверенно идет вблизи еврокубковой зоны, и матч с «Зенитом» — хороший шанс для команды Курбана Бердыева уйти на зимний перерыв в качестве претендента на медали. Однако основной трудностью является то, что уже через три дня ростовчанам предстоит ехать в Эйндховен, чтобы сыграть в последнем туре группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ. Именно там решится, сумеет ли российский клуб занять третье место и выйти в весеннюю часть Лиги Европы. «Зенит» после поражения в концовке матча с «Краснодаром» отстал от лидирующего в турнирной таблице «Спартака» на шесть очков и рискует угодить в кризис. В этих условиях подопечным Мирчи Луческу предстоит тяжелый выезд к команде, разгромившей их весной со счетом 3:0 и отобравшей у самого богатого клуба РФПЛ путевку в Лигу чемпионов.

3 декабря, 19.00. Стадион «Олимп-2» (Ростов-на-Дону). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Хоккей. Открытый чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Динамо» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург)

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Вторая половина осени проходит для «Динамо» крайне тяжело. С конца октября подопечные Сергея Орешкина ни разу не выиграли в основное время. Это привело к тому, что удачно начавшие сезон бело-голубые опустились на восьмое место Западной конференции и рискуют не попасть в плей-офф. Однако в понедельник «Динамо» удалось выиграть по буллитам дерби у ЦСКА. Далее им предстоит трехматчевая домашняя серия, которая завершится в воскресенье со злым и неуступчивым «Автомобилистом». Команда из Екатеринбурга не сразу начала набирать очки при Владимире Крикунове, однако после неожиданной выездной победы над СКА стала выправлять положение и подобралась вплотную к зоне плей-офф.

4 декабря, 17.00. Ледовый дворец спорта ВТБ. Трансляция на канале КХЛ

Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА (Москва)

Фото: ТАСС/Сергей Кузнецов

Встреча двух участников «Финала четырех» предыдущей Евролиги является одной из центральных во всём регулярном чемпионате. Краснодарский клуб неудачно начал сезон, проиграв на старте две встречи, но в последующих турах не терял очков и на сегодня является одним из немногих коллективов, способных нанести первое поражение армейцам в лиге.

4 декабря, 16.00. «Баскет-Холл» (Краснодар). Прямая трансляция на «Матч! Наш спорт»

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