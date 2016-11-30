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В Петербург не пустили 25 т сомнительной горбуши из Владивостока

Подозрительную продукцию инспекторы Россельхознадзора обнаружили на ветеринарном посту

В Санкт-Петербург не пустили партию рыбы в порванных упаковках. В Северную столицу пытались ввезти 25 т сомнительной горбуши.

Подозрительную продукцию инспекторы Россельхознадзора обнаружили в ходе досмотра на контрольном ветеринарном посту «ДПС Среднерогатская». Упакованную в мешки и коробки горбушу ввозили в Петербург железнодорожным транспортом из Владивостока.

Как сообщает ИА «Невские новости», продукция оказалась обветренной, а упаковка была поврежденной. Против грузополучателя возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящий момент груз изолирован, где он хранится без права реализации. Добро на его реализацию Россельхознадзор даст после получения результатов лабораторных исследований.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В Петербург не пустили 25 т сомнительной горбуши из Владивостока

Подозрительную продукцию инспекторы Россельхознадзора обнаружили на ветеринарном посту

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