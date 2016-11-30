В Амурской области запретят пожарным машинам эвакуировать замерзающих

В Амурской области нашли проект распоряжения замглавы правительства, министра лесного хозяйства и безопасности. В нем боевым пожарным машинам запрещается помогать автомобилям, замерзающим на трассах в регионе.



Текст распоряжения оказался в редакции ИА «Амур.инфо». Там сказано, что граждане, попавшие в трудную ситуацию, должны обращаться в полицию или вызывать эвакуатор за свои деньги. Сама эвакуация возможна только в крайних случаях и с разрешения начальника учреждения.

Впрочем, в пресс-службе центра по экстренным ситуациям успокоили, что от помощи людям они не откажутся. Но будут предоставлять ее только в экстренных случаях и с использованием вспомогательной техники. Само же распоряжение якобы еще не утверждено и не подписано.

Как напоминает агентство, только за последние два дня спасатели уже дважды выручали замерзающих автомобилистов.