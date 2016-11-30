«Наша страна готова пройти свою часть пути»

Президент России Владимир Путин принял участие в международном форуме «Примаковские чтения». Российский лидер заявил, что разделяет «примаковский принцип дипломатии», согласно которому разрешать споры нужно путем диалога, и выразил надежду, что с приходом к власти в США нового президента ситуацию на международной арене удастся изменить.

Говоря о Евгении Примакове (глава правительства в 1998–1999 годах. — «Известия»), Владимир Путин назвал его мудрым человеком и признался, что всегда прислушивался к его советам, а иногда даже просил выполнить некоторые особо деликатные международные миссии.

— С какими бы непримиримыми подходами ни садились люди за стол переговоров, они должны найти взаимовыгодный, устраивающий все стороны вариант. Решение самых сложных конфликтов исключительно мирным путем, недопустимость внешнего вмешательства в обход устава ООН — принципы международного сотрудничества, которые отстаивал Евгений Максимович, — сказал президент.

Путин напомнил, что именно Примаков предсказал масштабный кризис, к которому привело обрушение светских режимов в странах Ближнего Востока. Российский лидер заявил, что сложившуюся ситуацию можно исправить, только выступая единым фронтом в борьбе против терроризма.

— К сожалению, пока такой фронт не создан, но альтернативы ему нет, — уверен Путин.

Глава государства напомнил, что Евгений Примаков считал диалог между Москвой и Вашингтоном залогом стабильности в мире. За последние годы, констатировал президент, российско-американские отношения сильно деградировали, но не по вине России.

— Сейчас, после того как отшумела избирательная кампания в Соединенных Штатах и в Белый дом скоро придет новый президент, хотелось бы верить, что появится шанс наладить отношения, которые важны не только для народов обеих стран, но и для обеспечения международной стабильности и безопасности. В ходе недавнего телефонного разговора с господином Дональдом Трампом мы сошлись во мнении, что нынешнее неудовлетворительное состояние российско-американских отношений, безусловно, нужно выправлять. Как я уже говорил, наша страна готова пройти свою часть пути, — заявил Владимир Путин.

В рамках форума российский лидер пообщался с экс-председателем совета министров Италии Ламберто Дини, экс-генсеком Лиги арабских государств Амром Мусой и бывшим генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой. Экс-глава альянса рассказал журналистам, что на встрече обсуждали сирийское урегулирование и проблему беженцев.

— Говорили о событиях, которые происходят там сейчас, и выразили надежду, что мир в Алеппо будет скоро, — сообщил Солана.

Бывший генсек НАТО считает, что отношения между Россией и Западом можно улучшить.

— Я бы рекомендовал иметь как можно больше открытых каналов для коммуникации, — полагает Хавьер Солана.

У бывшего руководителя альянса поинтересовались тем, в какой мере НАТО зависит от США. Солана был краток: нужно послушать, что говорит Трамп.

С тем, что в отношениях между РФ и западными странами не всё потеряно, согласен и экс-министр иностранных дел России Игорь Иванов. Увидев, что в руках у Иванова подаренная ему книга о холодной войне, «Известия» поинтересовались у бывшего министра, насколько актуальна эта тема в наши дни.



— Мир другой, мы живем в условиях напряженности, в условиях определенной повышенной конфликтности, но это совсем не означает, что мы живем в условиях холодной войны. Нет у нас идеологической непримиримости, которая была раньше, нет несовместимости. Нет у нас военно-политического разделения мира на блоки, как это было раньше. Противоречия и конфликты развиваются вокруг иных проблем и в иных формах. Я бы подобрал другой термин, должна быть фантазия, — сказал Иванов.