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В Алтайском крае могут вернуть выборы глав городов и районов

В регионе не исключено проведение референдума по этому вопросу

Алтайский краевой избирком рассмотрел ходатайство о проведении референдума, главным вопросом которого станет целесообразность возвращения прямых всенародных выборов глав городов и районов.

Теперь свое решение должны сказать депутаты местного Законодательного собрания.

Как напоминает ресурс altapress.ru, идея о проведении референдума принадлежит региональному отделению «Партии прогресса». Ходатайство подано от имени 21 человека.

В избиркоме уже сообщили, что документы, собранные инициативной группой, соответствуют всем требованиям законодательства.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В Алтайском крае могут вернуть выборы глав городов и районов

В регионе не исключено проведение референдума по этому вопросу

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