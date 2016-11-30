В Алтайском крае могут вернуть выборы глав городов и районов

В регионе не исключено проведение референдума по этому вопросу
Алтайский краевой избирком рассмотрел ходатайство о проведении референдума, главным вопросом которого станет целесообразность возвращения прямых всенародных выборов глав городов и районов.
Теперь свое решение должны сказать депутаты местного Законодательного собрания.
Как напоминает ресурс altapress.ru, идея о проведении референдума принадлежит региональному отделению «Партии прогресса». Ходатайство подано от имени 21 человека.
В избиркоме уже сообщили, что документы, собранные инициативной группой, соответствуют всем требованиям законодательства.