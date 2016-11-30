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Побережье Зеленоградска увеличилось после установки волнорезов

В западной части берега его ширина выросла до 9,6 м, а в восточной части — до 20,9 м

Заметный прирост пляжа после установки специальных волнорезов наблюдается в курортном городе Зеленоградск Калининградской области. Об этом рассказал директор областного ГКУ «Балтберегозащита» Роман Трофименко.

В текущем году на пляжах Зеленоградска сложилась аварийная ситуация: водная стихия настолько вымыла пляж, что специалисты стали задумываться об угрозе смыва набережной. Власти Калининградской области приняли решение установить буны — берегозащитные сооружения, позволяющие гасить энергию волн и задерживать песок на берегу, не давая воде вымывать его.

Благодаря замене старых сооружений ширина пляжа в западной части курорта выросла с 0,6 до 9,6 м, в восточной части — с 7,7 до 20,9 м, рассказал Трофименко.

В настоящее время восстановительные работы ведутся на Куршской косе, где вместо старых защитных сооружений побережье оснастят берегозащитными сооружениями — тетраподами, сообщает kaliningradfirst.ru.

Власти рассчитывают, что успешный опыт по восстановлению берегозащитного оборудования в дальнейшем распространится и на остальные участки побережья в регионе.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Побережье Зеленоградска увеличилось после установки волнорезов

В западной части берега его ширина выросла до 9,6 м, а в восточной части — до 20,9 м

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