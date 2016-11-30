Россия направит в Алеппо отряд саперов

Россия направит в сирийский Алеппо отряд саперов численностью более 200 человек. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Сегодня в Сирию направлен отряд саперов общей численностью более 200 человек. Также в операции будут использованы 47 единиц военной и спецтехники», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Рудской отметил, что для приема раненых и больных из осажденных террористами районов Алеппо действуют четыре гумкоридора, которые находятся в районах рынка Сук-эль-Хай, парка Аль-Сакхур, школы Адж-Мунир, а также у мечети Шейх-Саид. Рядом с коридорами дежурит скорая помощь, которая готова доставить раненых в больницы, расположенные в западной части города.