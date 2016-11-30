Под Курском произошло ДТП с участием иномарок, пострадали 8 человек

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Курском районе Курской области, в результате аварии пострадали восемь человек, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

По данным KurskCity.ru, авария произошла на 8-м км автодороги Курск–Щигры.

Водитель автомобиля Renault двигался по направлению в Курск, в него врезался автомобиль Peugeot. В результате лобового столкновения пострадали четыре женщины, находившиеся в автомобиле Renault, двое мужчин, которые были в машине Peugeot, а также оба водителя.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.