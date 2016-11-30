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В «Динамо» подтвердили уход Силкина

Специалист с апреля занимал должность директора по подготовке резерва

Сергей Силкин покидает пост директора по подготовке резерва в «Динамо». В клубе уже подтвердили эту информацию.

55-летний специалист занимал данную должность с апреля 2016 года. Как ранее сообщил сам Силкин, его уход произошел по обоюдному согласию сторон, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Информация о том, что директор по подготовке резерва Сергей Силкин покинул «Динамо», соответствует действительности. Это связано с кадровой оптимизацией в клубе», — сообщили в пресс-службе клуба.

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В «Динамо» подтвердили уход Силкина

Специалист с апреля занимал должность директора по подготовке резерва

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