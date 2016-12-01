ВС назвал «преждевременной» декриминализацию семейного насилия

Верховный суд РФ не поддержал законопроект сенатора Елены Мизулиной о декриминализации побоев в отношении членов семьи, назвав предлагаемую норму преждевременной. Ранее сам ВС предлагал Госдуме считать впервые совершенные побои административным нарушением, а не преступлением.

Декриминализировать исправленную в июле текущего года ст. 116 Уголовного кодекса РФ «Побои» преждевременно, следует из отзыва ВС на законопроект Елены Мизулиной. Сенатор настаивает на переводе случаев семейного насилия из разряда преступлений в административные нарушения.

«С учетом столь незначительного периода действия ст. 116 УК РФ в новой редакции и отсутствия сформированной правоприменительной практики внесение изменений в указанную норму представляется преждевременным», — говорится в отзыве ВС, поступившем в Госдуму. При этом ВС напоминает, что сам ранее выступал с «аналогичным предложением».

В конце прошлого года ВС внес в Госдуму законопроект, который переводил в разряд административных нарушений несерьезные побои, совершенные впервые. Но за повторный в течение года аналогичный проступок предусматривалось уголовное наказание — штраф до 40 тыс. рублей или арест до трех месяцев. При этом ВС предлагал сохранить уголовную ответственность вне зависимости от количества побоев для тех, кто это сделал из хулиганства или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.



Однако ко второму чтению Госдума проект исправила, отказавшись декриминализировать побои в отношении близких лиц и записала их в УК наравне с побоями, «отягченными» политической и национальной ненавистью. В результате виновным стал грозить не штраф до 40 тыс. рублей, а лишение свободы до двух лет.



Изменения вступили в силу 15 июля этого года, а уже 27 июля сенатор Елена Мизулина, не дожидаясь обязательных при внесении корректив в Уголовный кодекс отзывов ВС РФ и правительства, внесла в Госдуму проект, нивелирующий последние изменения. Она ссылалась на несоразмерность наказаний за побои в семье и вне ее.

— За шлепок в семье можно получить до двух лет и клеймо уголовника на всю жизнь, за побои на улице — штраф до 40 тыс. рублей, — говорила она.



В октябре правительство отправило в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект Мизулиной, указав, что последние коррективы статьи о побоях были «направлены на своевременное выявление и противодействие фактам семейного насилия, противоправного поведения родителей и других лиц, склонных к совершению насильственных действий в отношении близких лиц».



Такой подход позволяет обеспечить профилактику и предупреждение совершения не только этих деяний, имеющих латентный характер, но и более тяжких преступлений, например бытовых убийств, которым предшествовала длительная конфликтная ситуация в семье, объяснили свою позицию в правительстве.



Однако в начале ноября в Госдуме единороссы решили создать рабочую группу, которая бы поставила точку в вопросе декриминализации «семейных побоев». Спустя неделю свой законопроект, исключающий спорную норму, внесли в Госдуму депутаты ЕР Ольга Баталина, Ольга Окунева и сенаторы Галина Карелова и Зинаида Драгункина. Так же, как и Елена Мизулина, они не приложили к тексту отзывы ВС и правительства, которые в данном случае необходимы (регламент Госдумы и ст. 8 закона «О введении в действие Уголовного кодекса РФ»).



Однако в комитете по госстроительству и законодательству отмечают, что могут дождаться, когда отзывы поступят, и уже тогда начать рассмотрение новой законодательной инициативы.

