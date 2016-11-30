Коллегия присяжных сформирована по делу об убийстве полицейского

Коллегия присяжных сформирована на сегодняшнем заседании Самарского областного суда по делу об убийстве подполковника полиции Андрея Гошта и его семьи.

На скамье подсудимых — четверо. Как считает следствие, Махмадали Ахмадов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Охран Зохрабов собирались ограбить дом высокопоставленного полицейского в Сызранском районе. Однако в нем оказались хозяева и их гости.



Грабители убили шестерых, кроме 7-летней девочки, забрали ценности и попытались скрыться. Позже их задержали. Каждый из обвиняемых утверждает, что его удар не был смертельным, напоминает «Волга.Ньюс.ру». Свой вердикт о виновности подсудимых вынесет суд присяжных.

Как писали «Известия», следствие установило, что мотивы преступления носили корыстный характер.

Все судебные заседания по просьбе родственников погибших будут проходить в закрытом режиме. Первое запланировано на понедельник, 5 декабря.