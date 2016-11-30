Хави Гарсия дисквалифицирован на три матча за удар локтем

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес решение в отношении полузащитника «Зенита» Хави Гарсии за удар локтем хавбека «Краснодара» Юрия Газинского в матче 15-го тура РФПЛ (1:2).

«В соответствии со ст. 29, ч. 2 и 4 Дисциплинарного регламента РФС за грубую игру, выразившуюся в ударе соперника локтем, дисквалифицировать футболиста Хави Гарсию на 3 (три) матча чемпионата России по футболу, из которых:

— 2 (два) матча являются безусловной спортивной санкцией с реализацией в 16-м и 17-м турах чемпионата России;

— 1 (один) матч является условной спортивной санкцией с испытательным сроком до конца сезона чемпионата России.

Если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не будет иметь возможность принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 (пятнадцати) дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к лицу, совершившему серьезное нарушение Правил игры, будет применена санкция в виде дисквалификации на 6 (шесть) матчей», — говорится в заявлении РФС.

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