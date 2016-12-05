Просроченный хлеб вернут производителям бесплатно

После семилетнего противостояния Российский союз пекарей (РСП) наконец достиг договоренности с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) — в ближайшем будущем хлебопеки перестанут платить торговым сетям за вывоз просроченного хлеба. Сейчас производители хлебобулочных изделий вынуждены тратить на выкуп своего же нереализованного товара в общей сложности до 60 млрд рублей в год — из-за такой финансовой нагрузки недобросовестные хлебопеки порой пускают «просрочку» в повторную переработку. В свою очередь, участники рынка и эксперты уверены, что новый порядок отношений производителей и продавцов никак не отразится на стоимости хлеба.

В Российском союзе пекарей «Известиям» сообщили, что в ходе рабочей встречи президента союза Валерия Чешинского с председателем президиума АКОРТа Ильей Ломакиным-Румянцевым «была достигнута договоренность по вопросу возвратов хлебобулочной продукции из торговых организаций». Буквально на следующий день после этой встречи к такому же решению пришли и в торговой сети Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).



В Х5 Retail Group «Известиям» сообщили, что в течение ноября прошли несколько встреч с представителями РСП и РОСПиК (Российская гильдия пекарей и кондитеров), в которых участвовало более 20 крупнейших производителей и «формировались совместные идеи по оптимизации возвратов».

По схеме обратного выкупа нереализованной продукции, как рассказал «Известиям» президент союза, производители хлебобулочных изделий работали последние семь лет — с момента принятия закона «О торговле». По оценке Валерия Чешинского, сегодня хлебопекарная отрасль страны производит продукцию на 550–600 млрд рублей в год. Выкупая обратно 5–10% (у некоторых предприятий возврат достигает 20%) произведенных хлебобулочных изделий, отрасль ежегодно теряет порядка 60 млрд рублей. При этом процент возврата, как утверждают хлебопеки, постоянно растет. Из-за высокой финансовой нагрузки, отметил Чешинский, недобросовестные производители порой заново пускают «просрочку» в переработку, добавляя ее в свежий хлеб.



В Х5 Retail Group отметили, что ситуация осложняется избыточными мощностями хлебопеков в некоторых регионах. «Мы понимаем, что эта проблема актуальна для хлебопеков, особенно сейчас, когда доля качественной пшеницы в урожае снизилась, а конкуренция за сырье в связи с активно растущим экспортом зерна усилилась. Мы также понимаем, что ситуация осложняется избыточными мощностями хлебопеков в некоторых регионах и, как следствие, слишком высокой конкуренцией, что вынуждает их активно применять такой инструмент, как увеличение доли возвратов для мотивирования торговых сетей к покупке своей продукции», — сообщил представитель сети.

Вместе с тем, как считают в торговой сети, оптимальная модель взаимоотношений с производителями хлеба должна содержать такие положения, как совместное планирование заказа представителем поставщика и магазина и паритетная финансовая ответственность за нереализованный хлеб, а также увеличение частоты завоза хлеба в магазины поставщиками (до 2–3 раз в сутки с учетом логистики), отказ поставщиков от требования минимально допустимого заказа.

В союзе пекарей говорят, что готовы изыскать возможности чаще завозить свежую продукцию в торговые организации и не отказываются от обязательств своими силами вывозить и утилизировать нереализованный товар.



Представители «Дикси» сообщили «Известиям», что по схеме 100-процентной реализации товара (то есть без возвратов) сеть уже работает с третью поставщиков хлебобулочной продукции.

— Решение об отказе от возвратов, как и их условия, принимается партнерами совместно в рамках переговорной кампании, а график и объем поставок рассчитывается для каждого магазина индивидуально с учетом его расположения, показателей продаж, времени доставки продукции и т.д., — пояснили в «Дикси». В сети заверили, что процент возвратов в сети минимален и этот показатель продолжает снижаться.



Аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин отмечает, что в последние годы цены на хлеб в России росли гораздо медленнее инфляции. Так, в октябре 2016 года хлебобулочные изделия из муки высшего сорта подорожали на 4,8% (при инфляции 6,1% к соответствующему периоду предыдущего года). В октябре 2015 года рост составил 11,7% (при инфляции 15,6%). Помимо отстающего от инфляции роста цен, сокращению маржи производителей способствует удорожание сырья, стоимости обслуживания оборудования и т.п.

— При сохранении этих тенденций есть высокий риск ухода с рынка ряда производителей, что несет в себе угрозу последующего роста цен из-за дефицита продукции на прилавках. Учитывая, что хлебобулочные изделия являются одним из основных товаров в торговых матрицах ритейлеров, они не заинтересованы в подобном развитии дел и готовы идти на некоторые уступки в том числе с точки зрения возврата просрочки, — рассуждает Нигматуллин.

Он считает, что отмена выкупа просроченной продукции поддержит производителей хлебобулочных изделий и существенно снизит риск дефицита продукции на рынке. По прогнозам аналитика, цены на хлеб в ближайшие кварталы по-прежнему будут расти медленнее инфляции.