Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Просроченный хлеб вернут производителям бесплатно

Хлебопеки уговорили торговые сети не брать с них денег за возврат просроченной продукции

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

После семилетнего противостояния Российский союз пекарей (РСП) наконец достиг договоренности с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) — в ближайшем будущем хлебопеки перестанут платить торговым сетям за вывоз просроченного хлеба. Сейчас производители хлебобулочных изделий вынуждены тратить на выкуп своего же нереализованного товара в общей сложности до 60 млрд рублей в год — из-за такой финансовой нагрузки недобросовестные хлебопеки порой пускают «просрочку» в повторную переработку. В свою очередь, участники рынка и эксперты уверены, что новый порядок отношений производителей и продавцов никак не отразится на стоимости хлеба.

В Российском союзе пекарей «Известиям» сообщили, что в ходе рабочей встречи президента союза Валерия Чешинского с председателем президиума АКОРТа Ильей Ломакиным-Румянцевым «была достигнута договоренность по вопросу возвратов хлебобулочной продукции из торговых организаций». Буквально на следующий день после этой встречи к такому же решению пришли и в торговой сети Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

В Х5 Retail Group «Известиям» сообщили, что в течение ноября прошли несколько встреч с представителями РСП и РОСПиК (Российская гильдия пекарей и кондитеров), в которых участвовало более 20 крупнейших производителей и «формировались совместные идеи по оптимизации возвратов».

По схеме обратного выкупа нереализованной продукции, как рассказал «Известиям» президент союза, производители хлебобулочных изделий работали последние семь лет — с момента принятия закона «О торговле». По оценке Валерия Чешинского, сегодня хлебопекарная отрасль страны производит продукцию на 550–600 млрд рублей в год. Выкупая обратно 5–10% (у некоторых предприятий возврат достигает 20%) произведенных хлебобулочных изделий, отрасль ежегодно теряет порядка 60 млрд рублей. При этом процент возврата, как утверждают хлебопеки, постоянно растет. Из-за высокой финансовой нагрузки, отметил Чешинский, недобросовестные производители порой заново пускают «просрочку» в переработку, добавляя ее в свежий хлеб. 

В Х5 Retail Group отметили, что ситуация осложняется избыточными мощностями хлебопеков в некоторых регионах. «Мы понимаем, что эта проблема актуальна для хлебопеков, особенно сейчас, когда доля качественной пшеницы в урожае снизилась, а конкуренция за сырье в связи с активно растущим экспортом зерна усилилась. Мы также понимаем, что ситуация осложняется избыточными мощностями хлебопеков в некоторых регионах и, как следствие, слишком высокой конкуренцией, что вынуждает их активно применять такой инструмент, как увеличение доли возвратов для мотивирования торговых сетей к покупке своей продукции», — сообщил представитель сети.

Вместе с тем, как считают в торговой сети, оптимальная модель взаимоотношений с производителями хлеба должна содержать такие положения, как совместное планирование заказа представителем поставщика и магазина и паритетная финансовая ответственность за нереализованный хлеб, а также увеличение частоты завоза хлеба в магазины поставщиками (до 2–3 раз в сутки с учетом логистики), отказ поставщиков от требования минимально допустимого заказа.

В союзе пекарей говорят, что готовы изыскать возможности чаще завозить свежую продукцию в торговые организации и не отказываются от обязательств своими силами вывозить и утилизировать нереализованный товар.

Представители «Дикси» сообщили «Известиям», что по схеме 100-процентной реализации товара (то есть без возвратов) сеть уже работает с третью поставщиков хлебобулочной продукции.

— Решение об отказе от возвратов, как и их условия, принимается партнерами совместно в рамках переговорной кампании, а график и объем поставок рассчитывается для каждого магазина индивидуально с учетом его расположения, показателей продаж, времени доставки продукции и т.д., — пояснили в «Дикси». В сети заверили, что процент возвратов в сети минимален и этот показатель продолжает снижаться.

Аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин отмечает, что в последние годы цены на хлеб в России росли гораздо медленнее инфляции. Так, в октябре 2016 года хлебобулочные изделия из муки высшего сорта подорожали на 4,8% (при инфляции 6,1% к соответствующему периоду предыдущего года). В октябре 2015 года рост составил 11,7% (при инфляции 15,6%). Помимо отстающего от инфляции роста цен, сокращению маржи производителей способствует удорожание сырья, стоимости обслуживания оборудования и т.п.

— При сохранении этих тенденций есть высокий риск ухода с рынка ряда производителей, что несет в себе угрозу последующего роста цен из-за дефицита продукции на прилавках. Учитывая, что хлебобулочные изделия являются одним из основных товаров в торговых матрицах ритейлеров, они не заинтересованы в подобном развитии дел и готовы идти на некоторые уступки в том числе с точки зрения возврата просрочки, — рассуждает Нигматуллин.

Он считает, что отмена выкупа просроченной продукции поддержит производителей хлебобулочных изделий и существенно снизит риск дефицита продукции на рынке. По прогнозам аналитика, цены на хлеб в ближайшие кварталы по-прежнему будут расти медленнее инфляции.

Известия // понедельник, 5 декабря 2016 года

Просроченный хлеб вернут производителям бесплатно

Просроченный хлеб вернут производителям бесплатноХлебопеки уговорили торговые сети не брать с них денег за возврат просроченной продукции

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Присецкая

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Леонид Поляков

Политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Александр Бречалов

Секретарь Общественной палаты России

Все мнения

Инфографика

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Вся инфографика

Мнение

Карин Беше-Головко

юрист

Все мнения

Мнение

Борис Титов

бизнес-омбудсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке