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Дисквалификация защитника «Зенита» может вырасти до шести матчей

Хави Гарсия пропустит три матча за сломанный нос игроку «Краснодара»

Испанский полузащитник «Зенита» Хави Гарсия получил наказание в виде трех матчей дисквалификации за то, что сломал нос игроку «Краснодара» Юрию Газинскому. Соответствующее решение принял КДК РФС.

Таким образом, Гарсия пропустит два матча безусловно и один — условно.

Однако срок дисквалификации может увеличиться до шести игр, если пострадавший от его удара Газинский не сможет тренироваться 15 дней (начиная с 28 ноября).

Конфликт между игроками возник в игре 5-го тура. Футболист питерского клуба «Зенит» ударил локтем хавбека «Краснодара», в результате чего тот потерял сознание. Позже у него диагностировали перелом носа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Дисквалификация защитника «Зенита» может вырасти до шести матчей

Хави Гарсия пропустит три матча за сломанный нос игроку «Краснодара»

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