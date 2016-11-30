Стритрейсерша Багдасарян вышла из СИЗО после 24 суток ареста

Участница скандальных гонок на Gelandewagen Мара Багдасарян покинула в среду СИЗО после 24 суток административного ареста, назначенного ей судом за неуплату штрафов за нарушения ПДД.



Багдасарян проследовала в ожидавший ее возле выхода из спецприемника Mercedes, закрывая лицо шарфом и листком бумаги.

На заднем сиденье автомобиля девушку ждал отец, сообщает телеканал «360».

Напомним, скандально известная гонщица, получившая 595 часов обязательных работ за нарушение правил дорожного движения и многочисленные неоплаченные штрафы, будет работать дворником в московском районе Сокол.



Отец-миллионер Эльмар Багдасарян, приехавший встречать Мару утром в среду, уехал один, забрав ее личные вещи, пишут «Дни.Ру».



Суд рассмотрит еще пять административных протоколов, составленных в ее отношении.

По словам адвоката уличной гонщицы Алены Горнак, о новых материалах она знает, но пока не изучала их.



Адвокат отметила также, что у ее подзащитной есть проблемы со здоровьем, которые надо решать. «Сейчас ей необходимо обследование, надо посещать больницу. Поэтому снова проводить время в судах — сложное испытание для ее здоровья», — сообщила Горнак.

