В Нижнем Тагиле поймали похитителя попугаев

В Нижнем Тагиле похитили попугаев из зоомагазина. Как рассказали очевидцы прибывшим на место стражам порядка, клетку с двумя попугаями-«неразлучниками» вынес «мужчина неопрятного вида».



На его поиски была отправлена оперативная группа, сообщает ТагилСити.ру. Полицейские изучили видеозапись камеры наблюдения из магазина и проверили близлежащую территорию.



Они нашли похожего человека недалеко от питейного заведения. Клетка, стоявшая рядом с ним, была пуста. Во время досмотра из-за пазухи подозреваемого выпорхнул попугай. Второй, судя по всему, улетел раньше.



Против вора, который оказался бомжом, завели уголовное дело. Выяснилось, что он уже не раз привлекался к ответственности.

Хозяин магазина оценил ущерб в 6,5 тыс. рублей.