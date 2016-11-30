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Источник: премьер Франции посетит Москву с визитом 21 декабря

Официального подтверждения информации пока нет

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс собирается посетить Москву с рабочим визитом. Об этом сообщил близкий к французскому правительству источник.

«Ожидается, что Вальс посетит Москву 21 декабря», — приводит его слова агентство Sputnik.

Детали программы визита французского премьер-министра пока не раскрываются, передает «Федеральное агентство новостей».

В начале октября президент России Владимир Путин отменил визит во Францию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что решение Путина связано с тем, что из программы «выпали некоторые культурные мероприятия». Он также добавил, что Владимир Путин рассмотрит вопрос о посещении Франции, когда станет известно о том, что президент страны Франсуа Олланд готов принять его.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Источник: премьер Франции посетит Москву с визитом 21 декабря

Официального подтверждения информации пока нет

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