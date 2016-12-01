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Россияне в курсе

Более 60% граждан считают, что страна движется в правильном направлении

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

После выборов в Госдуму оценка политической обстановки в стране россиянами улучшилась. При этом уровень оценки экономической ситуации стал несколько ниже. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в своем опросе «Социальное самочувствие россиян: взлеты и падения».

Социологи ВЦИОМа в ноябре рассчитали индексы оценок главных сфер жизни россиян — политической и экономической. Индексы рассчитываются исходя из разницы между положительными, средними и отрицательными оценками. Чем выше значение индекса, тем позитивнее граждане оценивают ситуацию, пояснили «Известиям» во ВЦИОМе. По всем индексам возможный минимум и максимум составляет 100 пунктов.

Индекс политической обстановки прибавил шесть пунктов по сравнению с сентябрем–октябрем: тогда он держался на отметке 54 пункта, а уже в ноябре достиг 60. Доля тех, кто положительно оценивает политическую ситуацию в России (26%), превышает долю негативно настроенных (18%). Преобладают же по-прежнему средние оценки — 52%. Социологи отмечают, что год-два назад общий показатель находился на том же уровне (в 2014 году — 61 п., в 2015-м — 63 п.).

Общий вектор развития страны граждане также начали оценивать позитивнее. В ноябре количество тех, кто считает, что руководство страны действует в правильном направлении, выросло с 56 пунктов (уровень сентября) до 62. Это значение ниже показателей ноября 2014 и 2015 годов (66 и 69 п. соответственно), но выше результатов аналогичных периодов 2006–2013 годов.

В ноябре выросло число тех, кто удовлетворен своей жизнью, — 49 пунктов вместо 46 в сентябре. Несмотря на то что это значение уступает показателям 2012–2015 годов, доля тех, кто позитивно смотрит на жизнь, в два раза превышает долю пессимистов (50% против 25).

Экономическое положение России соотечественники, напротив, оценили несколько ниже, чем в начале осени. К ноябрю данный индекс упал с 40 пунктов до 35. Причем 31% опрошенных назвали ситуацию «плохой» и только 13% — «хорошей». Еще год-два назад в экономику страны верило больше людей (41 и 48 пунктов).

Свое материальное положение россияне также стали оценивать ниже. В сентябре его индекс достиг 60 пунктов, а к ноябрю потерял шесть из них. Сейчас только 11% полагают, что имеют хороший достаток, тогда как 23% уверены в обратном. При этом 66% отмечают, что живут средне. В ноябре 2012–2015 годов, по ощущениям россиян, с финансами в их семье было лучше.

На протяжении трех последних месяцев снижается число тех, кто смотрит в будущее с оптимизмом. Так, если в августе индекс социального оптимизма составлял 55 пунктов, то к ноябрю опустился до 47. Каждый четвертый (26%) сейчас ожидает позитивных перемен, а каждый пятый (20%) — ухудшения ситуации. При этом нынешнее значение несущественно отличается от показателей годичной и двухгодичной давности.

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМа Юлия Баскакова говорит, что индикаторы социального самочувствия в ноябре остаются стабильными. Но вместе с тем по сравнению с общими данными за 2014–2015 годы во всех оценках наблюдается снижение. Это показатель в том числе и того, что эмоциональный подъем после вхождения Крыма в состав России постепенно перестает оказывать определяющее влияние на настроение граждан, полагает она.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что на социальных настроениях россиян сказалось падение их доходов и переход к экономному ведению хозяйства.

— Уровень инфляции высокий, а роста доходов не наблюдается, и люди вынуждены отказывать себе в ставших привычными вещах — в поездках за границу и покупке дорогой бытовой техники, новых автомобилей, — пояснил политолог.

Он также отметил, что политическими событиями, которые способствовали росту доверия россиян к действиям руководства страны, могли стать выборы депутатов Госдумы, а также усиление борьбы с коррупцией — задержание трех губернаторов, министра, ряда силовиков.

— Оказало влияние и то, как развивались события на внешнеполитической арене, какими стали итоги выборов в США, как продвигалась программа импортозамещения, — резюмировал эксперт.

Политолог Аббас Галлямов отметил, что показатели политической поддержки победителей после выборов обычно растут.

— Это происходит не только в России. Рейтинги Трампа сейчас, например, тоже идут вверх. Людям свойственно надеяться. Они отдали свои голоса и сейчас ждут, что победитель отблагодарит их ростом уровня жизни, — прокомментировал Аббас Галлямов.

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Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Россияне в курсе

Россияне в курсеБолее 60% граждан считают, что страна движется в правильном направлении

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