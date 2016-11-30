Красноярские ученые разработали сорбенты с уникальной нефтеемкостью

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали высокоэффективные сорбенты для снижения экологического ущерба от нефтяных загрязнений. Созданный на малом предприятии университета «СибЭкосорб» сорбент «Униполимер» способен спасать от экологической катастрофы не только водоемы, но и почвы благодаря тому, что он образован на основе живых микроорганизмов.

«Сорбент зарекомендовал себя с очень положительной стороны, очень эффективен. Мы его применяем как при очистке почв, так и при сборе с поверхности воды нефтепродуктов», — рассказывает главный технолог предприятия Владимир Мелкозеров.

По его словам, для того чтобы избавиться от нефтяного загрязнения, достаточно перемешать сорбент с отравленной землей, после чего следы нефти и полимеров исчезнут через полгода.

Главный технолог пояснил, что 1 г сорбента может впитать 0,7 г нефти или бензина, однако состав воды при этом никак не изменится. Утилизировать отработанные сорбенты не нужно, что отличает их от зарубежных аналогов.

Еще одно важное отличие сорбента заключается в том, что его цена в три раза меньше зарубежных аналогов. На сегодняшний день это единственный сорбент, прошедший международную аккредитацию, внесенный в реестр Госстандарта РФ, пояснил технолог.

Кроме прочего, ученые создали специальную защитную пасту, способную уберечь кожу от воздействия кислоты или щелочи в случае попадания, которая действует в течение девяти часов.

В настоящее время коллектив ученых СФУ приступил к работе над новой серией сорбентов «Униполимер», способных ликвидировать последствия загрязнений окружающей среды нефтью и нефтепродуктами в зонах Крайнего Севера, отмечает Сибирское агентство новостей.