В Тверской области вынесли приговор по делу о мошенничестве на 127 млн рублей. Бывший заместитель главного конструктора Савеловского машиностроительного завода приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей.

Бывший заместитель главного конструктора и экс-гендиректор завода предоставили в Минпромторг России подложные документы о якобы выполненных предприятием и технологическим университетом «СТАНКИН» работах по госконтрактам в 2010–2012 годах.

Подельники похитили 127 млн рублей, выделенных в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база».

Дело в отношении бывшего гендиректора завода рассматривается в суде, пишет ИА «ТВЕРИГРАД».

