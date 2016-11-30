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В Тверской области вынесли приговор по делу о мошенничестве на 127 млн

Экс-заместитель главного конструктора Савеловского завода приговорен к четырем годам колонии

В Тверской области вынесли приговор по делу о мошенничестве на 127 млн рублей. Бывший заместитель главного конструктора Савеловского машиностроительного завода приговорен к четырем годам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей.

Бывший заместитель главного конструктора и экс-гендиректор завода предоставили в Минпромторг России подложные документы о якобы выполненных предприятием и технологическим университетом «СТАНКИН» работах по госконтрактам в 2010–2012 годах.

Подельники похитили 127 млн рублей, выделенных в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база».

Дело в отношении бывшего гендиректора завода рассматривается в суде, пишет ИА «ТВЕРИГРАД».

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

В Тверской области вынесли приговор по делу о мошенничестве на 127 млн

Экс-заместитель главного конструктора Савеловского завода приговорен к четырем годам колонии

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