В Оренбурге задержали борца с «некрасивыми деревьями»

В оренбургскую полицию обратились представители Нежинского лесничества. Они пожаловались на незаконную вырубку деревьев. В частности, один из лесничих рассказал, что неизвестный спилил четыре клена.



Вскоре лесоруба удалось задержать. Им оказался 55-летний местный житель. Он объяснил, что таким образом боролся с некрасивыми деревьями. Якобы он хотел облагородить территорию рядом со своей дачей и вместо срубленных деревьев посадить свои, «красивые».

Между тем, как сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на полицию, дачник причинил лесничеству ущерб почти на 54 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Она предполагает срок заключения до четырех лет.