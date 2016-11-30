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Менеджер нижегородского банка присвоил 20 млн рублей, оформляя кредиты

Мужчина совершал махинации, подписывая фиктивные договоры

Менеджер банка в Нижнем Новгороде обвиняется в крупном мошенничестве на сумму 20 млн рублей. Мужчиной было оформлено 45 фиктивных кредитов, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным следствия, 25-летний обвиняемый, работая ведущим персональным менеджером операционного офиса одного из банков, совершил преступление в 2015–2016 годах. Обладая информацией о персональных данных клиентов, обвиняемый оформлял фиктивные кредитные договоры. После поступления денежных средств на счет клиента мужчина снимал их в банкоматах на территории различных районов города, сообщает НИА «Нижний Новгород».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере лицом с использованием своего служебного положения». В ходе предварительного расследования он свою вину признал полностью и частично возместил ущерб. Обвиняемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Менеджер нижегородского банка присвоил 20 млн рублей, оформляя кредиты

Мужчина совершал махинации, подписывая фиктивные договоры

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