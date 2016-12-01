«Надеюсь, мы увидим прогресс по вопросу мирного договора»

В середине декабря Японию с визитом посетит президент России Владимир Путин. Предваряет японо-российский саммит приезд в Москву министра иностранных дел Японии Фумио Кисиды. Накануне господин Кисида ответил на вопросы специальных корреспондентов «Интерфакса» Ольги Головановой и Дарьи Морозовой. «Интерфакс» предоставил эксклюзивное право для публикации интервью в печатной и электронной версиях газеты «Ивестия».



— Господин министр, за последний год контакты Японии и России значительно интенсифицировались, вы прибываете в Москву в преддверии визита российского лидера в Японию. Как продвигается подготовка к саммиту и какие соглашения готовятся к подписанию? Какими в целом вам видятся двусторонние отношения на данный момент?



— Отношения Японии и России можно охарактеризовать как взаимодополняющие, поскольку ваша страна обладает обширными территориями, богатыми природными ресурсами и рынком в 140 млн человек, а наша — передовыми технологиями и ноу-хау, разработанными японскими компаниями. Поэтому у нас очень большой потенциал для дальнейшего развития.



Японская сторона прикладывает все усилия для реализации этого потенциала. С этой целью мы уже давно ведем активную дискуссию с первым заместителем председателя правительства Шуваловым, в том числе в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, сопредседателем которой я являюсь. Для дальнейшего раскрытия этого потенциала премьер-министр Абэ в мае этого года в Сочи предложил президенту Путину план сотрудничества из восьми пунктов в таких сферах, как медицина, городская среда, малое и среднее предпринимательство, энергетика, диверсификация промышленности, Дальний Восток, передовые технологии и гуманитарные обмены. В дополнение к укреплению традиционных двусторонних отношений данный план нацелен на сотрудничество, от которого будут получать непосредственную выгоду и граждане России. Лидеры двух стран договорились продвигать конкретизацию этого плана.



После этого между нашими странами активизировалась тенденция к развитию японо-российской экономической сферы, в первую очередь в рамках данного плана сотрудничества, а сейчас ведется последовательная подготовка к визиту президента Путина в Японию, который начнется 15 декабря. В связи с планом сотрудничества из восьми пунктов наши страны договорились ускорить согласование в целях реализации около 30 приоритетных проектов, а в ходе саммита АТЭС в прошлом месяце объявили рабочий план, в котором речь идет в том числе о содержании сотрудничества, подлежащем дальнейшей конкретизации.



Я тоже поддержал конкретизацию данного плана сотрудничества на 12-м заседании японо-российской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, которое состоялось в ходе визита первого заместителя председателя правительства Шувалова в Японию в ноябре. Кроме того, мы договорились ускорить согласование десятка с лишним японо-российских межведомственных документов в целях реализации сотрудничества в сфере экономики в преддверии визита президента Путина в Японию.



Далее в ходе моего нынешнего визита в Россию я проведу встречу с министром иностранных дел Лавровым, во время которой мы займемся последним согласованием итогов предстоящего президентского визита.



Визит президента Путина в Японию, до которого осталось всего полмесяца, станет первым визитом российского лидера в нашу страну за последние 11 лет. В сфере экономики мы намерены активно поддерживать шаги деловых кругов, которые позволят реализовать сильные стороны как Японии, так и России. Одновременно с этим мы намерены добиваться таких результатов, которые создадут базу для реализации огромного потенциала, содержащегося в экономических отношениях наших двух стран.



— Между Японией и Россией развиваются не только экономические отношения, в каких еще сферах вы видите неиспользованный потенциал?



— Между Японией и Россией на базе доверительных отношений двух сильных лидеров, премьер-министра Абэ и президента Путина, развивается сотрудничество в широком спектре областей, таких как политика, экономика, безопасность, культурные и гуманитарные обмены.



Если подумать с более широкой точки зрения, то Япония и Россия, которые являются соседями и обе принадлежат к Азиатско-Тихоокеанскому региону, при условии дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества таят в себе потенциал для того, чтобы стать партнерами, разделяющими большую ответственность и могущими внести вклад в мир и процветание региона.



С другой стороны, наши страны, таящие в себе такой большой потенциал, имеют нерешенный вопрос, остающийся неурегулированным уже в течение 70 лет после окончания войны. Это проблема северных территорий. Заключение мирного договора между Японией и Россией путем решения вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи позволит преодолеть сложившуюся ситуацию, раскрыть большой двусторонний потенциал и положить начало новой эпохе в отношениях наших двух стран.



— Как вы оцениваете перспективы заключения мирного договора, рассчитываете ли вы, что эта задача может быть реализована в 2017 году? Известно, что Япония увязывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы, которую не признает Россия. Есть ли предпосылки для продвижения по данному вопросу в ходе предстоящего саммита?



— Премьер-министр Абэ и президент Путин едины во мнении о ненормальности ситуации, в которой и сейчас, спустя более 70 лет после войны, между нашими странами не заключен мирный договор. Оба лидера выразили решимость заключить его путем окончательного урегулирования территориальной проблемы во взаимоприемлемой форме.



Для решения этой проблемы Япония и Россия вели и ведут дискуссию, в которой стараются использовать всю свою мудрость. После восстановления дипломатических отношений в 1956 году усилиями целого ряда руководителей двух стран были периоды, когда наблюдалась динамика по направлению к решению проблемы северных территорий. При президенте Путине, например, в рамках Иркутской декларации 2001 года была достигнута договоренность о полной нормализации двусторонних отношений через заключение мирного договора путем решения вопроса о принадлежности четырех островов на основе Токийской декларации о японо-российских отношениях 1993 года.



Премьер-министр Абэ и президент Путин, учитывая такую переговорную историю, ведут сейчас переговоры с сильной решимостью урегулировать эту проблему в течение их поколения. 15 декабря президент Путин посетит Ямагути, родину премьер-министра Абэ. Надеюсь, что в ходе этого визита по данному вопросу будет проведена обстоятельная дискуссия, основанная на сильной решимости и доверительных отношениях обоих лидеров, и мы сможем увидеть прогресс.



— Президент Путин на одном из форумов заявил, что Россия на протяжении 40 лет вела с Китаем переговоры по территориальным вопросам на границе и две страны окончательно достигли соглашения по этому вопросу именно благодаря беспрецедентному уровню сотрудничества. Согласны ли вы с подходом, который состоит в том, чтобы сначала выстроить отношения доверия, а затем нацелиться на достижение соглашения по проблеме заключения мирного договора? Ожидаете ли вы, что выходу на доверие будет способствовать продвижение экономического сотрудничества между двумя странами согласно плану из восьми пунктов?



— Между Японией и СССР, а затем Россией по данной территориальной проблеме уже более 70 послевоенных лет, или в течение 60 лет с момента подписания японо-советской Совместной декларации 1956 года, которая установила отправную точку для переговорного процесса, ведутся тщательные переговоры с целью заключения мирного договора.



В качестве мер по созданию условий и атмосферы доверия для достижения этой цели усилиями обеих сторон осуществляются также безвизовые обмены между жителями четырех островов и японскими гражданами. Начиная с 1990-х годов Япония предоставила помощь общей суммой более $6 млрд для поддержки и развития экономической и социальной систем новой России. Япония и Россия имеют очень большую историю и опыт переговоров, обменов, сотрудничества.



В этих условиях японо-российские отношения в целом последовательно развиваются в широком круге областей, включая торгово-экономические отношения. В совместном заявлении премьер-министра Абэ и президента Путина 2013 года также выражено общее мнение о том, что укрепление дружеских отношений между двумя странами, которые в последние годы стали крепче, создает хорошие предпосылки для выстраивания стратегического партнерства, к чему стремятся обе стороны. Кроме того, хотел бы отметить, что там выражена решимость обоих лидеров заключить мирный договор с целью создания широкого японо-российского партнерства в XXI веке.



Среди прочего план сотрудничества из восьми пунктов, который недавно предложила японская сторона, включает в себя пункты сотрудничества, благодаря которым граждане России получат непосредственную выгоду, а также расширение молодежных обменов, обменов между регионами и другие гуманитарные обмены широкого спектра. Это послужит углублению взаимопонимания народов наших стран, поспособствует созданию фундамента для дальнейшего развития японо-российских отношений и придаст положительный импульс процессу переговоров, направленных на заключение мирного договора между Японией и Россией.



— На выборах президента США победил господин Трамп. Премьер-министр Абэ первым из лидеров стран мира провел с ним встречу. Какими вам видятся перспективы отношений между Японией и США, учитывая намерения Трампа свернуть основную часть своих баз в Азии, не подорвет ли это, на ваш взгляд, Договор о гарантиях безопасности, а также декларации о выходе США из ТТП?



— Премьер-министр Абэ встретился 17 ноября с избранным президентом Трампом после его победы и смог откровенно и основательно обменяться мнениями.



Япония и США на протяжении 71 года после войны создавали японо-американский союз, основываясь на общих ценностях. Этот альянс играет незаменимую роль в качестве основы мира и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона в ситуации, когда условия безопасности в АТР стали еще более сложными.



Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве имеет для стран-участников, включая Японию и США, стратегическую и экономическую ценность. Как было согласовано на ноябрьском саммите ТТП, очень важно, чтобы каждая страна-участник, включая США, продвигала внутренние процедуры для вступления в силу данного соглашения, и мы упорно добиваемся скорейшего завершения данных процедур.



— Каким образом Япония намерена решать северокорейскую ядерную проблему? Есть ли у Японии и России потенциал для сотрудничества по этому вопросу? Насколько жесткими, по мнению японской стороны, должны быть новые санкции?



— В этом году Северная Корея дважды провела ядерные испытания и произвела запуск более 20 баллистических ракет. Таким образом, ее потенциал растет. Программа по ядерной разработке и ракеты Северной Кореи стали угрозой нового уровня для региональной безопасности, в том числе Японии и России.



Для того чтобы изменить действия Северной Кореи, необходимо усилить давление. Мы высоко ценим тот факт, что недавно Совет Безопасности ООН единогласно, включая голос России, принял резолюцию №2321, которая еще более строго регулирует перемещение людей, вещей и денежных средств в Северную Корею.



Чтобы обеспечить эффективность данной резолюции, наша страна в тесном сотрудничестве с другими членами ООН, включая Россию, намерена настойчиво требовать от Северной Кореи соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН и конструктивных действий по денуклеаризации.