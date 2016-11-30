Дума усилила ответственность за незаконное преследование бизнеса

Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект об усилении уголовной ответственности для должностных лиц за незаконное преследование предпринимателей.

«Принятие данного закона послужит еще одним серьезным сигналом для недобросовестных представителей правоохранительных органов о том, что незаконные уголовные преследования предпринимателей будут караться по всей строгости закона», — сообщил зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин, чьи слова приводит ТАСС.

Законопроект был одобрен в первом чтении 16 ноября. Документ усиливает ответственность руководителей правоохранительных органов за действия, повлекшие необоснованное уголовное преследование бизнесменов и прекращение ими хозяйственной деятельности. За давление на предпринимателя сотрудник правоохранительных органов может быть наказан лишением свободы сроком на 10 лет.