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Дума усилила ответственность за незаконное преследование бизнеса

Соответствующий законопроект одобрен во втором и третьем чтениях

Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект об усилении уголовной ответственности для должностных лиц за незаконное преследование предпринимателей. 

«Принятие данного закона послужит еще одним серьезным сигналом для недобросовестных представителей правоохранительных органов о том, что незаконные уголовные преследования предпринимателей будут караться по всей строгости закона», — сообщил зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин, чьи слова приводит ТАСС.

Законопроект был одобрен в первом чтении 16 ноября. Документ усиливает ответственность руководителей правоохранительных органов за действия, повлекшие необоснованное уголовное преследование бизнесменов и прекращение ими хозяйственной деятельности. За давление на предпринимателя сотрудник правоохранительных органов может быть наказан лишением свободы сроком на 10 лет.

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Дума усилила ответственность за незаконное преследование бизнеса

Соответствующий законопроект одобрен во втором и третьем чтениях

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