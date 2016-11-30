Уголовное дело возбуждено по факту аварии на руднике в Якутии

По факту аварии на руднике «Алросы» в Якутии возбуждено уголовное дело. Его расследуют по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

По версии следствия, в результате происшествия травмы получили три человека. Все они являются сотрудниками подразделений акционерного общества.

Как писали «Известия», обрушение обводненной горной массы произошло на руднике «Удачный» 25 ноября. В числе пострадавших была вице-президент компании Елена Гангало. В это время в шахте было более 200 человек, в том числе президент компании Андрей Жарков. Но он не пострадал.