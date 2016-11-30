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Источник: Индонезия приостановила членство в ОПЕК

О причинах решения не сообщается

Индонезия приостановила членство в ОПЕК. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Причины решения Джакарты не уточняются.

В настоящее время саммит ОПЕК проходит в Вене. Ранее стало известно, что его участники договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн. Официально решение не оглашено.

Индонезия вернулась в состав ОПЕК в начале 2016 года после восьмилетней паузы. Добыча страны составляет около 1 млн баррелей в день. Такой показатель делает страну самым маленьким производителем в организации.

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Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Источник: Индонезия приостановила членство в ОПЕК

О причинах решения не сообщается

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