Источник: Индонезия приостановила членство в ОПЕК

Индонезия приостановила членство в ОПЕК. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Причины решения Джакарты не уточняются.

В настоящее время саммит ОПЕК проходит в Вене. Ранее стало известно, что его участники договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн. Официально решение не оглашено.

Индонезия вернулась в состав ОПЕК в начале 2016 года после восьмилетней паузы. Добыча страны составляет около 1 млн баррелей в день. Такой показатель делает страну самым маленьким производителем в организации.

