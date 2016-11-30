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Спасатели нашли тело рыбака, пропавшего в Калининградской области

Продолжаются поиски еще двух мужчин, пропавших ранее в Куршском заливе

Спасатели главного управления МЧС по Калининградской области обнаружили с вертолета тело одного из трех рыбаков, пропавших ранее в акватории Куршского залива, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сообщение о пропаже рыбаков поступило в региональный центр управления в кризисных ситуациях минувшей ночью.

По данным «Клопс.Ru», днем 29 ноября в районе поселка Причалы Славского городского округа трое рыбаков-любителей вышли на дюралевой моторной лодке синего цвета в Куршский залив, после чего они пропали.

В настоящий момент местонахождение еще двух мужчин неизвестно, их продолжают искать на воде и суше. Для проведения поиска привлечено около 20 человек и семь единиц техники, в том числе 10 человек и четыре единицы техники от МЧС России.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Спасатели нашли тело рыбака, пропавшего в Калининградской области

Продолжаются поиски еще двух мужчин, пропавших ранее в Куршском заливе

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