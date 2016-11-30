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Три района Подмосковья сменят статус до конца года

Городскими округами станут Зарайский, Павлово-Посадский и Рузский районы

В ближайший месяц Зарайский, Павлово-Посадкий и Рузский районы могут стать городскими округами. Об этом сообщил вице-премьер областного правительства Александр Костомаров. Он уточнил, что в этих районах уже прошли публичные слушания, передает портал «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, глава областного минфина Антон Котяков отметил, что объединение городского округа Балашиха почти вдвое сократило число сотрудников администрации Балашихи и Железнодорожного.

Напомним,  оптимизация территорий в области началась в мае 2014 года. Королев объединили с Юбилейным. В конце того же года было принято решение об объединении Балашихи и Железнодорожного. В течение двух лет, в частности, были укрупнены Щелковский район, Кашира и Мытищи, Серебряно-Прудский район. Объединились Подольск, Климовск и Подольский район.

В этом году о возможном укрупнении заявили в Люберецком, Талдомском и Наро-Фоминском районах.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Три района Подмосковья сменят статус до конца года

Городскими округами станут Зарайский, Павлово-Посадский и Рузский районы

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