Три района Подмосковья сменят статус до конца года

В ближайший месяц Зарайский, Павлово-Посадкий и Рузский районы могут стать городскими округами. Об этом сообщил вице-премьер областного правительства Александр Костомаров. Он уточнил, что в этих районах уже прошли публичные слушания, передает портал «Подмосковье сегодня».

В свою очередь, глава областного минфина Антон Котяков отметил, что объединение городского округа Балашиха почти вдвое сократило число сотрудников администрации Балашихи и Железнодорожного.

Напомним, оптимизация территорий в области началась в мае 2014 года. Королев объединили с Юбилейным. В конце того же года было принято решение об объединении Балашихи и Железнодорожного. В течение двух лет, в частности, были укрупнены Щелковский район, Кашира и Мытищи, Серебряно-Прудский район. Объединились Подольск, Климовск и Подольский район.



В этом году о возможном укрупнении заявили в Люберецком, Талдомском и Наро-Фоминском районах.