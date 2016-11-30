При пожаре в школе Казани пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в школе № 32 Кировского района Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.



Пострадавшими оказались 25-летний преподаватель, получивший порезы, и 71-летний рабочий, получивший ожоги лодыжек, пытаясь потушить пожар. Пострадавших среди детей нет. Позже спасатели установили, что возгорание произошло в помещении мастерской кабинета технологии на первом этаже, сообщает ИА «Татар-информ».

По данному факту прокуратура начала проводить проверку по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова.



Напомним, возгорание в школе произошло сегодня днем 13:38 по местному времени, его площадь составила 15 кв. м. В результате сильного задымления из учебного заведения было эвакуировано почти 500 человек.