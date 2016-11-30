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«АвтоВАЗ» заложил в Росбанке машины и оборудование почти на 4 млрд

Соответствующие данные обнародовал федеральный ресурс

Крупнейшая российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» заложила в Росбанке автомобили и оборудование на 3,725 млрд рублей. Такие данные приводит Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Как сообщает TLTGorod.ru, в октябре текущего года автоконцерн заложил находящуюся на стоянке автомобилей готовую продукцию, а также оборудование в банке «Глобэкс», сумму залога автопроизводитель не называл. В сентябре тольяттинский автогигант заложил оборудование, машины, инструменты и комплектующие во Внешэкономбанке на сумму более 6,167 млрд рублей, а в июле предприятием было заложено оборудование на 2,655 млрд рублей в Юникредит Банке.

Ранее «Известия» сообщали, что полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич пообещал «АвтоВАЗу» оказать помощь в наращивании объемов продаж и производства автомобилей.

Чистый убыток крупнейшего автомобильного концерна России с января по сентябрь увеличился более чем в 2,5 раза и составил 24,5 млн рублей.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

«АвтоВАЗ» заложил в Росбанке машины и оборудование почти на 4 млрд

Соответствующие данные обнародовал федеральный ресурс

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