Жители станции Кубра Ульяновской области полгода живут без воды

Жители станции Кубра Ульяновской области полгода живут без холодной воды. Местные чиновники вовремя не приняли мер по доставке воды в поселок.

Установлено, что ранее комплекс, который обеспечивал Кубру водой, находился на балансе куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Начальник Сызранского территориального участка КДТВ заблаговременно уведомил главу администрации сельского поселения о выводе этого объекта из их управления.



Из-за бездействия чиновников решение о согласовании вывода объекта из эксплуатации или заключении договора его аренды не принималось. Не были приняты и альтернативные меры по обеспечению холодной водой жителей Кубры.



Суд удовлетворил иск прокурора Радищевского района. Чиновников обязали круглосуточно и бесперебойно подавать воду на станцию Кубра, сообщает 1ul.ru.

