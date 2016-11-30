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Жители станции Кубра Ульяновской области полгода живут без воды

Суд обязал местных чиновников обеспечить бесперебойную поставку холодной воды в поселок

Жители станции Кубра Ульяновской области полгода живут без холодной воды. Местные чиновники вовремя не приняли мер по доставке воды в поселок.

Установлено, что ранее комплекс, который обеспечивал Кубру водой, находился на балансе куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД». Начальник Сызранского территориального участка КДТВ заблаговременно уведомил главу администрации сельского поселения о выводе этого объекта из их управления.

Из-за бездействия чиновников решение о согласовании вывода объекта из эксплуатации или заключении договора его аренды не принималось. Не были приняты и альтернативные меры по обеспечению холодной водой жителей Кубры.

Суд удовлетворил иск прокурора Радищевского района. Чиновников обязали круглосуточно и бесперебойно подавать воду на станцию Кубра, сообщает 1ul.ru.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Жители станции Кубра Ульяновской области полгода живут без воды

Суд обязал местных чиновников обеспечить бесперебойную поставку холодной воды в поселок

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