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Трое неизвестных ограбили ювелирный магазин в Череповце

Полицейские ведут поиск преступников

Трое неизвестных в Череповце ограбили ювелирный магазин Костромского ювелирного завода, расположенный в доме № 49 на проспекте Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным Cpv.Ru, ворвавшиеся в магазин трое неизвестных в масках избили охранника. Угрожая продавцам, они похитили ювелирные украшения, после чего скрылись с места преступления. Полицейские ведут поиск преступников.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, устанавливается сумма причиненного ущерба.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Трое неизвестных ограбили ювелирный магазин в Череповце

Полицейские ведут поиск преступников

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