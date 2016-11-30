В Омске появится Аллея географов

Аллея географов появится в Омске. Инициаторами проекта стали сотрудники регионального отделения Русского географического общества (РГО).

Мемориальное сооружение планируется открыть на Музейной улице. В ближайшее время сотрудники РГО выберут имена выдающихся исследователей, чтобы увековечить их имена на Аллее географов.

На итоговом заседании члены попечительского совета РГО, которое возглавляет губернатор Омской области Виктор Назаров, были подведены итоги проделанной работы за текущий год. Чиновники наградили дипломами меценатов и утвердили план на следующий год, сообщает РИА «Омск-информ».

Кроме того, губернатор региона поручил в 2017 году, который объявлен Годом экологии, оказать содействие в проведении экспедиции для обследования Эбейтинской котловины, Ботанической экспедиции в Большеуковский район и Молодежной экспедиции с целью изучения малых рек и озер Омской области.

Напомним, 20 ноября на 1,7 тыс. площадках России прошел Всероссийский географический диктант. Впервые акция состоялась в прошлом году по инициативе председателя попечительского совета РГО, президента России Владимира Путина.