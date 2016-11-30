Псковский детский фонд собирает деньги на краудфандинговой площадке

Псковский филиал Российского детского фонда запустил проект «Фамильный сервиз для сирот» на всероссийской краудфандинговой площадке Planeta.ru. На его реализацию необходимо 50 тыс. рублей.



Сотрудники фонда на собранные деньги планируют купить посуду для воспитанников великолукского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Желающие могут поддержать проект, купив одну или несколько «акций».

Как передает Псковская лента новостей, купленную на собранные деньги посуду будут использовать в кабинете социальной адаптации. Его создали для подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. В нем дети учатся необходимым в жизни бытовым навыкам.

