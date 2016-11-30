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Липецкие туробъекты представят на международном форуме

Делегация региона примет участие в V Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Делегация Липецкой области примет участие в работе V Санкт-Петербургского международного культурного форума. Он пройдет с 1 по 3 декабря в Северной столице.

О туристической привлекательности региона участникам форума расскажут специалисты управления культуры и туризма, областного краеведческого музея, а также Центра культуры, народного творчества и кино, передает GOROD48.

В рамках форума пройдут научно-практические конференции, семинары, круглые столы, а также дискуссионные площадки. Перед его участниками выступят российские и иностранные спикеры.

Основными местами проведения форума станут Главный штаб Государственного Эрмитажа и Российский этнографический музей. Одной из центральных тем его деловой площадки станет развитие внутреннего туризма.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Липецкие туробъекты представят на международном форуме

Делегация региона примет участие в V Санкт-Петербургском международном культурном форуме

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