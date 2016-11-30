Более 200 млн задолжали по госконтрактам новгородские власти

За десять месяцев 2016 года прокуратура Новгородской области обнаружила более 700 нарушений бюджетного законодательства. К административной ответственности были привлечены 70 местных чиновников, которые допустили ошибки.

Работники надзорного ведомства выявили нарушения при формировании и исполнении бюджета, а также факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных денег. Прокуратура нашла огрехи и при проведении госзакупок.

Как передает Новгород.ру, долг перед предпринимателями со стороны органов власти федерального, регионального и местного звена, а также подведомственных им учреждений составляет более 280 млн рублей.

