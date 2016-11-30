Новости, деловые новости - Известия
Среда,
30 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Более 200 млн задолжали по госконтрактам новгородские власти

К административной ответственности были привлечены 70 местных чиновников

За десять месяцев 2016 года прокуратура Новгородской области обнаружила более 700 нарушений бюджетного законодательства. К административной ответственности были привлечены 70 местных чиновников, которые допустили ошибки.

Работники надзорного ведомства выявили нарушения при формировании и исполнении бюджета, а также факты нецелевого и неэффективного использования бюджетных денег. Прокуратура нашла огрехи и при проведении госзакупок.

Как передает Новгород.ру, долг перед предпринимателями со стороны органов власти федерального, регионального и местного звена, а также подведомственных им учреждений составляет более 280 млн рублей.

Известия // среда, 30 ноября 2016 года

Более 200 млн задолжали по госконтрактам новгородские власти

К административной ответственности были привлечены 70 местных чиновников

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Владимир Филиппов

академик

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке