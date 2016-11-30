Тамбовский крахмальный завод увеличил объем производства на 32%

Тамбовский крахмальный завод «Крахмалопродукт» по итогам девяти месяцев текущего года увеличило объемы производства на 32%, об этом сообщили в областной администрации.

По данным ИА «Абирег», за этот же период на предприятии увеличился и объем по переработке зерна кукурузы — он составил 111,7% к уровню 2015 года, когда было собрано свыше 87 тыс. т зерна.

В ближайшее время на предприятии планируется разработать новые направления производства. Ожидается, что на заводе начнут выпускать ферментативную патоку и модифицированный крахмал. Сейчас на предприятии монтируют необходимое оборудование, а также ведется реконструкция цехов и строительство новых объектов. Проект нового производства планируется реализовать в 2017 году.

Предприятие «Крахмалопродукт» занимает третье место в России по производству патоки и шестое место по производству сухого кукурузного крахмала.