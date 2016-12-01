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Посол Бенина подтвердил захват пиратами судна с россиянами

Анисет Габриэль Кочофа заявил, что инцидент произошел вне территориальных вод страны

Судно с россиянами и украинцами было захвачено в Африке, однако это произошло вне территориальных вод Бенина, подтвердил посол этой страны в России Анисет Габриэль Кочофа.

Посол заявил, что судно действительно было захвачено пиратами, но вне вод Бенина. На борту судна находятся россияне и украинцы. По его оценкам, речь может идти о четырех россиянах, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что россиян опустят, как только они окажутся в территориальных водах Бенина.

«Мы тогда сможем пообщаться с экипажем судна, а также выясним, что случилось на самом деле. Пока известно, что судно направлялось из Ганы в направлении Бенина. Требований пиратов мы пока не знаем», — сказал посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Западной Африке у берегов Бeнинa захвачено судно, на борту которого, по предварительным данным, могли находиться граждане РФ.

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Посол Бенина подтвердил захват пиратами судна с россиянами

Анисет Габриэль Кочофа заявил, что инцидент произошел вне территориальных вод страны

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