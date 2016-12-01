Ярошенко могут осудить в РФ для возврата на родину

Россия готова осудить летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в американской тюрьме «Форт Дикс», в случае положительного ответа США на прошение о передаче россиянина на родину.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов рассказал «Известиям», что такой вариант возможен и Россия готова выполнить все обязательства в рамках Страсбургской конвенции.

Долгов отметил, что из Минюста пришел промежуточный ответ о том, что обращение российской стороны рассматривается.

В минюсте США «Известиям» заявили, что ответ по делу Ярошенко, согласно правилам, должен быть предоставлен в течение трех месяцев.

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Россия готова осудить Ярошенко