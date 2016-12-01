Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Ярошенко могут осудить в РФ для возврата на родину

Россия готова выполнить обязательства Страсбургской конвенции по передаче осужденных

Россия готова осудить летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в американской тюрьме «Форт Дикс», в случае положительного ответа США на прошение о передаче россиянина на родину.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов рассказал «Известиям», что такой вариант возможен и Россия готова выполнить все обязательства в рамках Страсбургской конвенции.

Долгов отметил, что из Минюста пришел промежуточный ответ о том, что обращение российской стороны рассматривается.

В минюсте США «Известиям» заявили, что ответ по делу Ярошенко, согласно правилам, должен быть предоставлен в течение трех месяцев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россия готова осудить Ярошенко

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Ярошенко могут осудить в РФ для возврата на родину

Россия готова выполнить обязательства Страсбургской конвенции по передаче осужденных

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке