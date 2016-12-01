ВТБ24 создает систему опознавания клиентов по биометрии

Банк ВТБ24 с 2017 года запускает пилотный проект по биометрической идентификации клиентов. Системы онлайн-банкинга смогут распознавать внешность и голос пользователей. Программа получила условное название «селфи+голос». Над подобными технологиями работает и Сбербанк.

Отмечается, что специалисты банка будут использовать для безопасности два параметра. Скорое введение технологии для массового использования не ожидается. Специалисты, между тем, уверены, что в будущем банки будут опознавать клиентов только по лицу и голосу.

На данный момент банк использует опознавание клиентов только по отпечатку пальцев.

ВТБ24 начал разработку технологии в сентябре. Предполагается, что банк сначала протестирует новую технологию на собственных сотрудниках.

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Селфи-идентификация