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ВТБ24 создает систему опознавания клиентов по биометрии

До конца года мобильный банкинг будет доступен по отпечатку не только для iPhone, но и на платформе Android

Банк ВТБ24 с 2017 года запускает пилотный проект по биометрической идентификации клиентов. Системы онлайн-банкинга смогут распознавать внешность и голос пользователей. Программа получила условное название «селфи+голос». Над подобными технологиями работает и Сбербанк.

Отмечается, что специалисты банка будут использовать для безопасности два параметра. Скорое введение технологии для массового использования не ожидается. Специалисты, между тем, уверены, что в будущем банки будут опознавать клиентов только по лицу и голосу.

На данный момент банк использует опознавание клиентов только по отпечатку пальцев.

ВТБ24 начал разработку технологии в сентябре. Предполагается, что банк сначала протестирует новую технологию на собственных сотрудниках.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Селфи-идентификация

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

ВТБ24 создает систему опознавания клиентов по биометрии

До конца года мобильный банкинг будет доступен по отпечатку не только для iPhone, но и на платформе Android

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