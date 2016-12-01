Ирина Антонова: Через несколько месяцев мне 95. Я — век

Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова рассказала «Известиям» о выставке «Голоса воображаемого музея Андре Мальро», открывающейся в музее, о смысле искусства, деградации в отношении к нему со стороны общества и цензуре.

Антонова рассказала, что методы Мальро заставляют задуматься, так как сближают историю и современность, предлагая динамичный метод разговора со старым искусством. Она пообещала, что зритель будет удивлен.

—Мы как привыкли? Зал голландской живописи, зал французской, зал итальянской... А Мальро всё сближает, — сказала она.

Комментируя выставки «провокационного» искусства и реакцию на него со стороны публики, Антонова признала, что в мире искусства есть материалы, которые не следует выставлять.

— Для меня есть два таких случая: призывы к войне и откровенная порнография. Есть люди, которых это интересует, и им лучше смотреть на это дома, — отметила Антонова.

Она отметила, что провела всю жизнь «в окружении обнаженных статуй», но не видит в этом ничего запретного, так как дело не в половых признаках, в то, «для чего и как» создано то или иное произведение.

— Между Венерой Урбинской и порнографией есть разница. Как мне кажется, я отличаю одно от другого, — заявила она.

На вопрос о том, чувствует ли она деградацию в отношении общества к искусству, Антонова ответила, что это вопрос воспитания.

— По нашему музею все-таки не чувствую. У нас пока, слава богу, висит «Геркулес и Омфала» Буше — самая откровенная картина на этот сюжет. Надо правильно воспитывать. Наверное, таким воспитанием в школах не занимаются.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ирина Антонова: «Искусство — это победа над смертью»