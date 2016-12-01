Лавров: РФ перебрасывает «Искандеры» из-за действий НАТО

Россия перебрасывает ракетные комплексы «Искандер-М» в Калининградскую область из-за деструктивных действий НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр отметил, что Россия была поставлена в условия, когда от нее необходима реакция на деструктивные действия НАТО. Лавров подчеркнул, что все эти шаги осуществляются Россией на ее собственной территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью министра итальянской газете Corriere della Sera.

«В отличие от США и ряда других стран, перебрасывающих войска в сопредельные с Россией государства и проводящих провокационные военные демонстрации у наших границ», — заявил Лавров.

Напомним, в октябре Минобороны РФ подтвердило сообщения СМИ о передислокации мобильных ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область.

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, переброска российских комплексов не была для зарубежных партнеров тайной, а один «Искандер» был нарочно выставлен под пролетающий американский разведывательный спутник для уточнения параметров работы этого космического аппарата».

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