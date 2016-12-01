Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
1 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Сенаторы призвали Обаму раскрыть данные о якобы влиянии РФ на выборы

Группа демократов обратилась к президенту США с просьбой предоставить соответствующие сведения

Группа американских сенаторов-демократов обратилась к президенту США Бараку Обаме с просьбой раскрыть сведения, касающиеся якобы влияния правительства России на выборы президента.

Все авторы этого послания Обаме входят в состав комитета по разведке. Группа сенаторов, обратившихся к Обаме, состоит из пятерых демократов и одного независимого представителя. В своем письме на имя президента США они потребовали рассекретить информацию о влиянии России на выборы, передает РИА «Новости».

«Мы полагаем, что существует дополнительная информация, касающаяся российского правительства и выборов в США, которая должна быть рассекречена и представлена общественности. Деталями мы поделимся через закрытие каналы», — говорится в письме.

Ранее официальные представители США заявляли, что хакеры, которые, по мнению американской стороны, могли быть связаны с российским правительством, вмешивались в избирательную кампанию и атаковали электронные ресурсы Демпартии. При этом американские власти ни разу не подкрепили свои обвинения доказательствами.

Читайте также:

СМИ: США не отвечают РФ на кибератаки

Известия // четверг, 1 декабря 2016 года

Сенаторы призвали Обаму раскрыть данные о якобы влиянии РФ на выборы

Группа демократов обратилась к президенту США с просьбой предоставить соответствующие сведения

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Эмиль Сутовский

гроссмейстер

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Берл Лазар

раввин

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Татьяна Москалькова

омбудсмен

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Иосиф Пригожин

Продюсер

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке