Сенаторы призвали Обаму раскрыть данные о якобы влиянии РФ на выборы

Группа американских сенаторов-демократов обратилась к президенту США Бараку Обаме с просьбой раскрыть сведения, касающиеся якобы влияния правительства России на выборы президента.

Все авторы этого послания Обаме входят в состав комитета по разведке. Группа сенаторов, обратившихся к Обаме, состоит из пятерых демократов и одного независимого представителя. В своем письме на имя президента США они потребовали рассекретить информацию о влиянии России на выборы, передает РИА «Новости».

«Мы полагаем, что существует дополнительная информация, касающаяся российского правительства и выборов в США, которая должна быть рассекречена и представлена общественности. Деталями мы поделимся через закрытие каналы», — говорится в письме.

Ранее официальные представители США заявляли, что хакеры, которые, по мнению американской стороны, могли быть связаны с российским правительством, вмешивались в избирательную кампанию и атаковали электронные ресурсы Демпартии. При этом американские власти ни разу не подкрепили свои обвинения доказательствами.

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