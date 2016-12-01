Омские власти решили не закрывать старейшую газету региона

В правительстве Омской области опровергли намерение закрыть старейшую газету региона «Омская правда». В частности, как сказал начальник Главного управления информационной политики области Станислав Сумароков, 1 декабря «Омская правда» работать будет, как и весь следующий год, выполняя взятые на себя обязательства перед подписчиками.



Впрочем, по словам чиновника, издание должно быть реорганизовано. Но здесь, как сказал Сумароков, необходимо общественное обсуждение. Его цитирует РИА «Омск-информ».

Эти заявления последовали после публикации на сайте агентства официальных документов о ликвидации «Омской правды». Завизированное губернатором распоряжение Сумароков назвал «рабочими черновиками, вытащенными из мусорки».

Напомним, старейшему печатному изданию региона, «Омской правде, в следующем году исполняется 100 лет. Тираж издания составляет 90 тыс. экземпляров.



Ранее агентство сообщало, что 1-го декабря начнется процесс ликвидации ряда бюджетных учреждений, подведомственных ГУИП – «Омской правды», «Дома журналиста», «Редакции книги памяти жертв политических репрессий». Якобы все их функции и полномочия должны передать АО «ОРТРК «12 канал». Это будет правительственный медиахолдинг.