При взрыве газа под Ростовом-на-Дону погибли два человека

При взрыве бытового газа в одноэтажном двухквартирном доме в поселке Федулов под Ростовом-на-Дону погибли два человека, еще трое пострадали, сообщило региональное управление МЧС.

В сообщении ведомства сказано, что взрыв прогремел в 3:45 по адресу: Багаевский район, поселок Федулов, улица Комарова, дом 10. По этому адресу расположен одноэтажный двухквартирный дом. В результате сильного хлопка газа одна из квартир разрушена, вторая повреждена, передает РИА «Новости».

«Три человека госпитализированы в ЦРБ Багаевского района, два человека, по предварительным данным, погибли», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте ЧП работают 65 человек личного состава и 22 единицы техники.